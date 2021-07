A Coreia do Sul registrou nesta terça-feira um novo recorde diário de casos de Covid-19, com 1.615, e as autoridades anunciaram que estenderão as restrições fora da região de Seul devido ao aumento das infecções em áreas menos povoadas.

Entre os novos contágios, 1.568 ocorreram internamente e 47 foram detectados em pessoas procedentes do exterior, publicou nesta quarta a Agência para Controle e Prevenção de Doenças Infecciosas (KDCA).