A vacina CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac, é menos eficaz contra as variantes gama, alfa e lambda do coronavírus, segundo indica um estudo da Universidade do Chile divulgado nesta sexta-feira.

O virologista que liderou o estudo, Ricardo Soto, explicou à Agência Efe que a maioria das vacinas contra a covid-19 foi elaborada com referência na "linhagem ancestral", ou seja, o vírus original de Wuhan, e sua resposta não é garantida contra as novas variantes.