A China confirmou nesta terça-feira a informação de que o novo coronavírus foi encontrado em muitos lugares durante o outono do hemisfério norte de 2019 e enfatizou que rastrear a origem do SARS-CoV-2 é "uma questão científica muito séria" que deve ser baseada na ciência e na realidade.

Em sua entrevista coletiva diária, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Hua Chunying, afirmou que houve relatos da Austrália, Itália e "muitos outros países" de que o coronavírus "foi encontrado em vários locais no outono de 2019 e que o período de tempo do primeiro surto está sendo constantemente atualizado".