O coronel Assimi Goita foi designado nesta quarta-feira o presidente do Comitê Nacional para a Salvação do Povo (CNSP), órgão criado ontem pelo grupo que retirou o então presidente Ibrahim Boubacar Keita do poder.

O militar, que liderava as Forças Especiais do Exército na região central do país, é um dos cinco que apareceu na manhã de hoje (hora local) na televisão local, para ler o primeiro comunicado do CNSP, mas não era considerado entre os favoritos para encabeçar a junta de governo.