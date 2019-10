O ditador espanhol Francisco Franco será exumado e transferido do monumento funerário Vale dos Caídos na próxima quinta-feira, dia 24 de outubro, segundo informou o governo espanhol nesta segunda-feira.

No mesmo dia, os restos mortais serão sepultados no cemitério de Mingorrubio, no bairro de El Pardo, em Madri, onde jaz a esposa do ditador, Carmen Polo.