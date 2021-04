O corpo do príncipe Philip, morto nesta sexta-feira aos 99 anos de idade, permanecerá no Castelo de Windsor, a residência da família real perto de Londres, até que seu funeral seja realizado na adjacente Capela de São Jorge, informou a instituição heráldica College of Arms.

A entidade, fundada em 1484 e composta por membros da instituição monárquica, afirmou em comunicado que a data e os detalhes da cerimônia, que poderia levar vários dias, serão divulgados oportunamente pelo Palácio Buckingham, a residência oficial londrina da Rainha Elizabeth II.