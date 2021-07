Os corpos de Sophía López-Moreira, irmã da primeira-dama do Paraguai, Silvana López-Moreira, de seu cunhado, Luis Pettengill, e dos três filhos do casal, todos vítimas do desabamento de um edifício na Flórida no dia 24 de junho, chegaram nesta quinta-feira a Assunção para serem enterrados.

Os restos da família deixaram o aeroporto Silvio Pettirossi em cortejo fúnebre nesta manhã. Na saída do cortejo, os trabalhadores do Grupo Pettengill aguardavam sob a chuva com balões brancos para se despedirem do empresário e seus parentes.