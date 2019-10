O ex-presidente do Equador Rafael Correa rejeitou nesta quarta-feira as acusações de que planeja realizar um golpe com os protestos no país e pediu a convocação de novas eleições ao atual governante, Lenín Moreno, afirmando que poderia se candidatar "se for necessário".

"Se houver eleições, eu me candidatarei se for necessário. Eles me desabilitaram para ser presidente, mas de vice-presidente para baixo. Vão inventar qualquer coisa para que eu não concorra", disse em entrevista coletiva no Parlamento Europeu.