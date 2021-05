O anúncio dos candidatos aceitos para concorrer à presidência do Irã no mês que vem colocou como claro favorito o chefe do Poder Judiciário, o conservador Ebrahim Raisi, e surpreendeu ao excluir vários candidatos com alguma chance de vitória, entre eles o atual líder do Parlamento, Ali Larijani, e o ex-chefe de governo Mahmoud Ahmadinejad.

Apenas sete pessoas das 592 inscritas conseguiram passar no filtro do poderoso Conselho dos Guardiães, formado por seis juristas e seis clérigos conservadores e que é responsável pela aprovação das indicações para o pleito.