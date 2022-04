A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) ordenou nesta sexta-feira que o Peru se abstenha de libertar da prisão o ex-presidente Alberto Fujimori, a quem o Tribunal Constitucional peruano restituiu recentemente um indulto.

"O Estado do Peru deve abster-se de implementar a decisão emitida pelo Tribunal Constitucional do Peru em 17 de março de 2022, que restabelece os efeitos do perdão ‘por razões humanitárias’ concedido a Alberto Fujimori Fujimori em 24 de dezembro de 2017", afirma a resolução da Corte Interamericana. EFE