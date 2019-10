11 out 2019

EFE Lisboa 11 out 2019

O primeiro-ministro interino de Portugal António Costa, do Partido Socialista (PS), governará sozinho na nova legislatura e fará acordos pontuais com os diferentes partidos de esquerda, confirmaram à Agência Efe fontes socialistas.

A decisão corresponde ao "clima positivo" e à "boa disposição" que Costa encontrou nos partidos de esquerda durante as reuniões realizadas ao longo desta semana para trabalhar com o objetivo de garantir a estabilidade do país.