Dois idosos se tornaram nesta quinta-feira as primeiras pessoas a serem vacinadas contra a Covid-19 na Costa Rica, um dia depois que o país recebeu as primeiras 9.750 doses do imunizante desenvolvido pela Pfizer e pela BioNTech.

As primeiras pessoas a serem vacinadas são Elizabeth Castillo, de 91 anos, e George De Ford, de 72, que vivem em um centro de cuidados para idosos chamado Fundación Pro Personas Adultas Mayores na cidade de Tres Rios, na província de Cartago.