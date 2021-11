As autoridades da saúde da Costa Rica estabeleceram nesta sexta-feira a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19 para os menores de 18 anos e ressaltaram a importância de esta população contar com a proteção.

A Comissão Nacional de Vacinação e Epidemiologia (CNVE) informou que tomou esta decisão com base na Lei Geral de Saúde, no Código da Infância e da Adolescência, e "para a proteção do princípio do interesse superior da criança e do adolescente" e porque esta vacina já faz parte do esquema oficial de vacinação do país.