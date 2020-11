O atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e Guilherme Boulos (PSOL) vão disputar o segundo turno das eleições para a prefeitura da capital paulista.

Com 99,67% dos votos do primeiro turno realizado neste domingo já apurados, segundo a Justiça Eleitoral, Covas liderava com 32,85%, contra 20,24% de Boulos, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

O ex-governador Márcio França (PSB), que nas últimas pesquisas de intenção de voto brigava com o concorrente do PSOL para chegar ao segundo turno, aparecia com 13,65%.

Candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos), cujo desempenho nas pesquisas derreteu nas últimas semanas, ficou em quarto lugar, com 10,5% dos votos válidos.

O deputado federal Arthur do Val (Patriota) terminou em quinto, com 9,78%, logo à frente do ex-deputado Jilmar Tatto (PT), que teve 8,55%.

O Brasil foi às urnas neste domingo para eleger prefeitos e vereadores de 5.569 municípios em uma votação realizada em meio à pandemia do novo coronavírus. Em todo o país, quase 148 milhões de eleitores estavam aptos para votar.

A eleição foi marcada por atrasos na apuração devido a problemas técnicos, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que negou qualquer relação do caso com tentativas de ataques de hackers ocorridas ao longo da jornada. EFE

cms/id