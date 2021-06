Os casos de covid-19 na África estão aumentando a um ritmo superior a 20% por semana à medida que a terceira onda se intensifica no continente, onde apenas 0,79% da população foi totalmente vacinada, informaram nesta quinta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a União Africana (UA).

As infecções aumentaram para mais de 116,5 mil na semana encerrada no último dia 13, em comparação com quase 91 mil casos na semana anterior, após um mês de aumento progressivo que fez com que a marca de 5 milhões fosse ultrapassada no último final de semana.