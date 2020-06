As mortes por Covid-19 reportadas no mundo todo já passam de 450 mil, após 5.245 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, segundo a contagem diária feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 já foi diagnosticada em 8,36 milhões de pessoas, a metade delas na América. Os Estados Unidos contabilizam quase 2,15 milhões de acasos, o Canadá está próximo de 100 mil e o restante está dividido entre os países latino-americanos.

Entre os países mais afetados, a curva de contágios mais preocupante no momento é a da Índia, que continua crescente. O país já reportou 380 mil casos, com um aumento diário de 13,5 mil infectados.

O Brasil é o país com o maior número de casos confirmados por dia. No dia anterior, foram mais de 32 mil. Se a tendência for mantida, o país poderá chegar a 1 milhão de casos neste fim de semana. Os Estados Unidos possuem o segundo maior número de casos diários, mais de 23 mil na véspera.

O Peru superou em número de casos a Itália, que entre março e abril foi o maior foco do novo coronavírus. O país sul-americano se aproxima de 250 mil contágios. EFE

is/vnm