A covid-19, com o passar do tempo, poderá parecer um resfriado, com o enfraquecimento do novo coronavírus na medida em que se propague pela população, afirmou a pesquisadora Sarah Gilbert, da Universidade de Oxford, instituição que participou do desenvolvimento da vacina da AstraZeneca.

"Normalmente, vemos que os vírus ficam menos virulentos enquanto circulam mais facilmente, e não há razões para pensar que tenhamos uma versão mais virulenta do SARS-CoV-2", disse a cientista, em um seminário realizado pela Sociedade Real de Medicina do Reino Unido.