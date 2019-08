Relembrando os tempos de Real Madrid, o atacante Cristiano Ronaldo, hoje na Juventus, classificou nesta quinta-feira a "rivalidade" que manteve no futebol espanhol com Lionel Messi, do Barcelona, como parte da história do futebol.

"Sinto saudades de jogar na Espanha. Tínhamos essa batalha durante os últimos 15 anos. Acho que eu o ajudei a crescer e ele me ajudou a crescer. Esta rivalidade faz parte da história do futebol", afirmou o português durante a entrega dos prêmios anuais da Uefa.