Um crematório em Santa Cruz de La Sierra, a cidade da Bolívia mais atingida pela Covid-19, oferece cremações gratuitas para ajudar famílias que não conseguem encontrar uma maneira de cremar ou enterrar seus mortos.

O aumento de casos do novo coronavírus gerou em cidades como Santa Cruz, a maior da Bolívia, saturação de cemitérios e crematórios, com famílias peregrinando com o caixão em busca de um local para enterrar ou incinerar os restos mortais de seus entes queridos.