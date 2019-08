Vista da proliferação do incêndio pela Amazônia boliviana. EFE/Martin Alipaz

Na fazenda de Helio Lombardo, no coração da Amazônia, as chamas arrasaram com tudo. O fazendeiro, de 56 anos, vê ações deliberadas na origem dos fogos que devastam a floresta há dias: "Se eu estivesse armado, eles (os causadores dos incêndios) não sairiam vivos".

"A produção está em risco, mas eu não vou ficar aqui apagando fogo", contou o pecuarista, desolado, à Agência Efe.