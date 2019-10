1 out 2019

EFE Javier Romualdo, Los Angeles (EUA) 1 out 2019

Afinal, será lançado um novo hit como "Let it Go"? Elsa buscará o amor? O reino de Arendelle continuará congelante? A dois meses da estreia, os criadores de "Frozen 2" antecipam algumas pistas da segunda parte da história que, lançada em 2013, se transformou em um clássico da Disney.

O conto das irmãs Elsa e Anna rodou o mundo e, atualmente, é difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar sobre os poderes gelados da protagonista ou sobre o carismático boneco de neve Olaf.