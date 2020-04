Em meio à empolgação, scooters, triciclos e carrinhos de bebê voltaram às ruas das vilas e cidades da Espanha, neste domingo, após 43 dias em que a pandemia da Covid-19 havia enclausurado crianças em suas casas para o "desespero" de si mesmas e de muitos de seus pais.

"Não sei quem mais queria isto, eu ou eles", reconheceram muitos dos transeuntes consultados pela Agência Efe, que aproveitaram a oportunidade para caminhar com seus filhos no primeiro dia de permissão concedida pelo governo desde quando foi decretado no dia 14 de março o estado de alarme e, com ele, o confinamento da população.