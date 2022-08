A Jurisdição Especial para a Paz (JEP), órgão criado no acordo final para o conflito armado na Colômbia, abrirá um novo processo para que se investiguem os crimes cometidos pelas forças públicas de segurança e outros agentes do Estado, com a cumplicidade de paramilitares e civis.

"De acordo com o Grupo de Análise da Informação da JEP, os principais crimes atribuídos de maneira direta à força pública foram: homicídios, com 8.345 casos; deslocamento forçado, com 2.904; ameaças, com 1.638; tortura, com 1,249; e desaparecimento forçado, com 1.136", afirmou a presidente da Sala de Reconhecimento da Verdade do órgão, Belkis Izquierdo, em entrevista coletiva.