O recorde de casos de covid-19 e mortes em decorrência da doença na Índia pode reduzir a oferta de vacinas na América Latina e no Caribe durante os meses de maio e junho, avisou nesta quarta-feira o subdiretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o médico brasileiro Jarbas Barbosa.

Os mais prejudicados poderão ser Haiti, Nicarágua e Bolívia, que tinham previsto receber no final de maio doses do Serum Institute da Índia, o maior fabricante de vacinas do mundo.