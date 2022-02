A tensão política, diplomática e militar na Ucrânia se agravou nesta quinta-feira com o aumento dos combates na região de Donbas, onde ficam as províncias separatistas de Donetsk e Lugansk, enquanto Rússia e Ocidente elevaram a disputa diplomática, com a expulsão do vice-embaixador dos Estados Unidos em Moscou.

O governo americano, além disso, lançou um alerta com informações detalhadas sobre uma eventual invasão russa ao território ucraniano, que incluiria a tomada de Kiev.