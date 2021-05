O presidente do Equador, Guillermo Lasso, que tomou posse no início desta semana, herdou uma economia em crise, agravada pela pandemia, e com a difícil tarefa de reativá-la para evitar um conflito social reprimido.

Os indicadores econômicos que encontrou no gabinete que lhe foi deixado pelo seu antecessor, Lenín Moreno, não são animadores; pelo contrário, atestam a gravidade da situação.