A liga que organiza o Campeonato Espanhol (LFP) e a comissão antiviolência no esporte do governo da Espanha solicitaram que a federação do país inverta o mando de campo do clássico entre Barcelona e Real Madrid, marcado para o próximo dia 26, no estádio Camp Nou.

O órgão estatal, ligado ao Ministério do Interior, anunciou oficialmente a requisição, enquanto fontes da LFP confirmaram o mesmo movimento à Agência Efe. Ambos os pedidos são motivados pelos protestos populares que acontecem há dois dias na Catalunha.