As crises econômicas do Brasil e da Argentina atingiram a indústria editorial na América Latina, revelou o relatório "O Espaço do Livro Ibero-Americano 2018", que aponta que houve uma diminuição da produção de exemplares na região.

O mercado da Argentina teve um decréscimo anual de 23,8% em 2016 e o do Brasil de 12,3% em 2015 e de 8% em 2016, segundo o estudo apresentado nesta segunda-feira na Feira do Livro de Madri pelo Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e no Caribe (Cerlalc), que conta com o auspício da Unesco.