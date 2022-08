A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, acusou o promotor e um dos juízes do caso no qual ela é ré por corrupção na concessão de obras públicas quando era chefe de governo de agirem em conluio contra ela.

O advogado da ex-presidente do país e atual vice apresentou uma petição para que sejam afastados do julgamento de Cristina o presidente do Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), Rodrigo Giménez Uriburu, e o promotor Diego Luciani. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, antes do início do quarto dia da fase de alegações do Ministério Público, pelo vice-presidente da corte, Jorge Gorini.