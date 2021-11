A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, deixou a sala de cirurgia de um hospital de Buenos Aires e apresenta "bom estado geral de saúde", segundo boletim médico divulgado nesta quinta-feira, pouco após a realização do procedimento, uma histerectomia.

A também ex-presidente do país foi internada às 6h53 (horário local e de Brasília), no Sanatorio Otamendi, localizado no centro da capital do país sul-americano, onde realizaria a operação que já estava anteriormente programada.