A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, anunciou nesta terça-feira que pediu a anulação do caso no memorando de entendimento com o Irã, no qual é processada pelo suposto encobrimento dos iranianos acusados do atentado à bomba contra a comunidade judaica Amia, em Buenos Aires, em 1994.

A proposta de nulidade, que a ex-presidente publicou em seu perfil no Twitter, alega, entre outros motivos, interferência política no processo, especificamente devido aos supostos encontros que segundo organizações sociais ocorreram entre o ex-presidente Mauricio Macri e dois dos juízes no caso, Gustavo Hornos e Mariano Borinsky.