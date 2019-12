A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, estreou nesta sexta-feira como presidente do Senado em uma sessão extraordinária de votação de um pacote econômico defendido pelo governo para combater a crise no país.

A sessão plenária de hoje foi a primeira do Senado após a posse, no último dia 10, de Alberto Fernández como presidente argentino e de Cristina como vice - posto que também acumula a chefia da câmara alta do Congresso.

A viúva do ex-presidente Néstor Kirchner já conhece bem o Senado, onde já cumpriu quatro mandatos - dois por Buenos Aires e dois pela província de Santa Cruz.

No início da sessão, depois de ter sido chamada de "presidente" algumas vezes pelo chefe da bancada governista, José Mayans, Cristina o retificou, dizendo: "presidenta, Mayans, presidenta-ta-ta".

A sessão, que estava marcada para começar às 14h (de Brasília), mas foi adiada por mais de duas horas, debate o Projeto de Lei de Solidariedade Social e Reativação Produtiva, que o governo enviou ao Congresso como medida de emergência nesta semana e que na madrugada de hoje, após mais de 15 horas de debate, foi aprovada pela Câmara dos Deputados.

A iniciativa inclui medidas como a criação e aumento de vários impostos, revisão das tarifas do serviço público, suspensão do ajuste das aposentadorias e delegação de poderes especiais ao governo para lidar com a crise econõmica até o final de 2020.

Em recessão desde abril de 2018, a Argentina sofre com alta inflação (os preços subiram 52,1% em novembro) e com altos níveis de pobreza (previsão de cerca de 40% da população até o final do ano).

Um dos pontos mais marcantes do projeto é a imposição do chamado imposto "país" (acrônimo de "Para uma Argentina Inclusiva e Solidária) que vai tributar a compra de moeda estrangeira para poupança e compras no exterior com cartões em 30% por cinco anos.