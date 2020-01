A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, retornou a Buenos Aires após uma viagem de duas semanas a Cuba para visitar sua filha Florencia, que está recebendo tratamento médico em Havana, confirmaram nesta segunda-feira à Agência Efe fontes próximas à líder peronista.

A ex-presidente argentina desembarcou ontem à noite no Aeroporto Ministro Pistarini, perto de Buenos Aires. Ela havia deixado o país no dia 28 de dezembro, depois de receber autorização judicial para fazer sua oitava viagem a Cuba, a primeira desde que assumiu a vice-presidência, também no mês passado.

Respondendo a três processos por suposta corrupção, Cristina Kirchner recebeu autorização da Justiça de deixar seu país até o dia 12 deste mês.

Florencia Kirchner, de 29 anos, está em Havana desde fevereiro do ano passado, onde se submete a tratamento médico em meio a um grande sigilo.

Antes de viajar para vê-la pela primeira vez, em março de 2019, a ex-mandatária informou que sua filha sofre de problemas de saúde causados pela "feroz perseguição" à qual ela diz estar sendo submetida pelo Departamento de Justiça, que acusa as duas e o outro o filho de Cristina, Máximo, de suposta lavagem de dinheiro e associação ilícita pelas operações que as empresas da família Kirchner realizaram com empreiteiras de obras públicas durante seu governo.