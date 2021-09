A vice-presidente da Argentina, Cristina Fernández, quebrou o silêncio nesta quinta-feira após a crise desencadeada no governo com a renúncia de vários ministros da ala kirchnerista em decorrência da derrota do partido governista nas primárias legislativas do último domingo, e pediu ao presidente do país, Alberto Fernández que "honre a vontade do povo".

Em longa carta publicada no Twitter na qual afirmou que entende como necessárias trocas ministeriais depois do desastre eleitoral, Cristina Kirchner lembrou a Alberto Fernández que foi ela quem propôs sua candidatura à presidência nas eleições de 2019 com ela como vice, e lhe pediu-que "honre aquela decisão".