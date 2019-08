A ex-presidente e atual senadora da Argentina, Cristina Kirchner, voltou ao centro político do país nesta quarta-feira em um comício no qual destacou a necessidade de seu atual companheiro de chapa, o peronista Alberto Fernández, ser o novo ocupante da Casa Rosada para pôr fim ao governo de Mauricio Macri.

Candidata à vice-presidência do país em chapa liderada por Fernández pela coalizão Frente de Todos, Cristina foi a protagonista do comício, que reuniu vários governadores aliados em Rosario, a terceira cidade mais populosa da Argentina e peça-chave nas eleições primárias que serão realizadas neste domingo no país.