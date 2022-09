A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, voltou nesta segunda-feira às redes sociais, das quais estava ausente desde horas antes do atentado que sofreu em 1º de setembro, e vinculou o editorial de um jornal aos "discursos de ódio" apontados como motivos do ataque pelo partido governista.

A também ex-presidente (2007-2015) publicou a capa do jornal “Clarín” no Twitter e destacou o título do editorial em vermelho: "A bala que não saiu e a decisão que sairá", em referência ao ataque do qual saiu ilesa e ao julgamento que está respondendo por supostas irregularidades na concessão de obras públicas durante seus mandatos.