As críticas ao acordo de livre-comércio firmado entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre-Comércio (EFTA) se multiplicam na Suíça, e uma coalizão de grupos políticos e da sociedade civil já anunciou que será oposição à ratificação do pacto no Parlamento.

Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein compõem a EFTA, um grupo de países considerado como o nono maior ator comercial do mundo e que anualmente realiza importações de US$ 3 bilhões do Mercosul.