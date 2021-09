A polícia de El Salvador prendeu nesta quarta-feira o especialista em informática e criptomoedas Mario Gómez, que criticou a implementação do bitcoin como moeda de curso legal no país centro-americano, por supostamente estar envolvido em crimes de fraude financeira.

"Detivemos Mario Gómez sob investigação pelos crimes de fraude financeira, relacionados com e-mails falsos enviados a muitos usuários do sistema bancário, onde os seus extratos de conta foram violados", publicou no Twitter a Polícia Nacional Civil.