Os eleitores da Croácia votarão neste domingo no primeiro turno no pleito que elegerá o presidente do país, com dois candidatos conservadores, entre eles, a atual chefe de governo, disputando o espaço do "nacionalismo patriótico" contra a chamada "tolerância" social-democrata.

Dois postulantes aparecem com favoritismo, sendo uma delas Kolinda Grabar-Kitarovic, atual presidente e integrantes do partido União Democrática Croata (HDZ), de linha conservadora. Segundo o instituo Promocija plus, ela aparece na liderança nas pesquisas, com 27,9% das intenções de votos, enquanto para o IPSOS PULS, ela está em segundo lugar, com 24,2%.

Já Zoran Milanovic, ex-primeiro-ministro e candidato do social-democrata SDP, conta com 26,7% da preferência para o Promocija plus, o que o coloca na vice-liderança na corrida presidencial, e 24,3%, de acordo com o IPSOS PULS, o que o coloca na frente por margem ínfima.

Os dois partidos vem polarizando a política croata desde que o país conquistou a independência da antiga Iugoslávia, em 1991.

Em terceiro lugar nas pesquisas está Miroslav Skoro, um popular cantor, que militava na HDZ e se tornou uma liderança da extrema-direita, corrente que antes apoiava Grabar-Kitarovic. O candidato independente tem 19,3% das intenções de voto, segundo o Promocija plus, e 18% de acordo com o IPSOS PULS.

Caso nenhum dos candidatos alcance amanhã a maioria absoluta, ou seja, 50% mais um voto, incluindo brancos e nulos, os dois primeiros colocados disputarão segundo turno já em 5 de janeiro do próximo ano.

Nos últimos dias, o tom da campanha subiu, especialmente, pelos votos dos mais extremistas. Grabar-Kitarovic fez postagem homenageando o general Slobodan Praljak, que se suicidou em Haia, na Holanda, ao ser condenado dois anos atrás por crimes de guerra na década de 90.

Skoro, por sua vez, garantiu que concederia indulto ao ex-comandante Tomislav Mercep, que cumpre pena após também receber sentença no Tribunal Penal Internacional (TPI), pelo mesmo motivo.

A atual presidente, além disso, prometeu que fará o possível para impedir a entrada da Sérvia na União Europeia, enquanto o país vizinho não divulgar as informações sobre os croatas desaparecidos durante conflito no fim do século passado.

Milanovic, além disso, lançou um alerta sobre os candidatos de forte discurso nacionalista, garantindo que todos querem apenas roubar "dos bolsos" do eleitorado. O social-democrata prometeu um país sem intolerância, ódio e corrupção.

Pesquisa realizada recentemente apontou que 70% da população se mostra descontente com os rumos que a Croácia está tomando.

O presidente eleito em primeiro ou segundo turno terá mandato de cinco anos. Além disso, ocupará, já no primeiro semestre de 2020, a presidência da União Europeia pela primeira vez, de acordo com rodízio estabelecido.