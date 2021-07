As autoridades sanitárias das Bahamas informaram nesta sexta-feira que seis passageiros a bordo do Adventure of the Seas, cruzeiro da Royal Caribbean International, deram positivo para Covid-19 e foram isoladas.

Os testes de coronavírus foram feitos antes que o navio atracasse em Freeport, ilha de Grand Bahama, nas Bahamas, e fazem parte da rotina da empresa ao final de cada cruzeiro. A medida é tomada porque a maioria dos passageiros precisa apresentar um exame de resultado negativo na volta a seus países.