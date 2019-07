O cruzeiro Disney Fantasy cancelou a passagem que faria em San Juan, capital de Porto Rico, após os passageiros expressarem preocupação com as manifestações que pediam a renúncia do governador da ilha, Ricardo Rosselló.

Em comunicado, a diretora-executiva da companhia de turismo que organizava a viagem, Carla Campos, anunciou que foi informada sobre a mudança pelo presidente da Disney Cruise Line, Jeff Vahle.