O cruzeiro Grand Celebration chegou neste sábado ao porto de Palm Beach, na Flórida, com mais de mil pessoas que foram evacuadas das Bahamas após a devastação causada pelo furacão Dorian, que provocou pelo menos 43 mortes no arquipélago, segundo informaram as autoridades dos Estados Unidos.

Sem muitos detalhes, as redes sociais do condado de Palm Beach mostram um vídeo do navio Grand Celebration, da empresa Bahamas Paradise Cruise Line, atracando no porto, cerca de 130 quilômetros ao norte de Miami. Os evacuados são turistas que tinham ficado retidos nas Bahamas e também nativos do arquipélago.