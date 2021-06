Líder na corrida por vacinas contra a covid-19 na América Latina, Cuba sofre com uma preocupante escassez de medicamentos: as despensas de farmácias e hospitais da ilha estão praticamente vazias e a população está mais vulnerável do que nunca a doenças como diabetes, artrite e sarna.

Com eficácia de 92,2% após a aplicação de três doses, de acordo com as autoridades sanitárias locais, a vacina cubana Abdala está próxima do nível das vacinas Pfizer e Moderna e supera a Astrazeneca e a Sputnik V.