O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusou nesta terça-feira os Estados Unidos de estimular a migração ilegal, ao pressionar economicamente o regime de Havana e de usar o tema politicamente.

O chanceler cubano garantiu no Twitter que "a manipulação com fins políticos das relações migratórias com Cuba por parte do governo americano e a máxima pressão econômica constituem estímulos à migração irregular".