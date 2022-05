O Ministério da Saúde Pública de Cuba (Minsap) divulgou nesta segunda-feira que 12 pessoas seguem internadas no país devido a ferimentos sofridos na explosão do Hotel Saratoga, no centro de Havana, ocorrida no último dia 6.

De acordo com boletim diário que é publicado pela pasta, quatro das 12 pessoas que seguem no hospital são menores de idade.