Cuba realizará a partir da próxima semana em Havana um estudo em ampla escala com as vacinas Abdala e Soberana 02, que o país está produzindo contra a covid-19.

Mais de 1,7 milhão de habitantes da capital, Havana, receberão as doses, de acordo com o ministro da Saúde Pública (Minsap), José Ángel Portal. Em pronunciamento na televisão estatal, ele disse que o estudo será realizado após 415.161 doses de ambas as vacinas terem sido aplicadas em outras etapas.