O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, criticou nesta segunda-feira os Estados Unidos por manter seus serviços consulares em Havana suspensos e disse que a decisão política do país "custa vidas humanas".

A declaração do chanceler, via Twitter, surge em meio ao aumento do número de balsas que tentam chegar à costa da Flórida vindas de Cuba, que atravessa sua pior crise econômica em três décadas, com graves problemas de escassez de alimentos e produtos básicos.