O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, criticou nesta terça-feira que, desde 2019, persiste a "perseguição" por parte dos Estados Unidos contra navios, companhias de navegação e companhias de seguros com o objetivo de "privar seu país de combustível".

Rodríguez descreveu no Twitter essa medida no Twitter como "uma ação criminosa do governo dos Estados Unidos" e mencionou que "somente em 2019, 53 embarcações e 27 empresas foram colocadas na lista negra".