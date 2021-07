As autoridades de Cuba decretaram nesta quarta-feira a passagem de todo o território nacional para a fase de transmissão comunitária devido ao elevado número de casos de covid-19 registrados nas últimas semanas no país, que hoje notificou 2.970 novas infecções, 73 delas importadas.

A nova fase contempla um plano de medidas mais rígidas que ainda não foram detalhadas e com o qual o Ministério da Saúde Pública busca reduzir a transmissão, antecipar as intervenções sanitárias e diminuir ao máximo a mobilidade das pessoas, segundo informado na reunião do grupo de trabalho governamental de combate à pandemia.