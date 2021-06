O embargo financeiro e comercial que os Estados Unidos impõem a Cuba há quase seis décadas causou no ano passado US$ 9,157 bilhões de perdas ao país caribenho, segundo cálculos de seu governo divulgados nesta quinta-feira pelo chanceler Bruno Rodríguez em sua conta no Twitter.

Esta é a maior cifra publicada até agora pelas autoridades cubanas, que divulgam esses dados anualmente, superando em muito o recorde anterior, de US$ 5,57 bilhões em 2019.